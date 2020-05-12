Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çorum'daki fidanlar büyüyor
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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çorum'daki fidanlar büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidanın tamamının tuttuğu bildirildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çorum'daki fidanlar büyüyor
12.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:06

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidanın tamamının tuttuğu bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 11 Kasım 2019'da Çorum'da dikilen fidanların bulunduğu ağaçlandırma alanını ziyaret etti.

Endonezya'nın 232 bin 647 fidanla "Bir saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun Çorum'da bu süre zarfında 303 bin 150 fidan dikilerek geliştirildiği Celilkırı bölgesindeki alanda inceleme yapan Aşgın, Çorum'un gelecekte büyük bir ormana kavuşacağına işaret etti.

"Ağacı dikmekle iş bitmiyor." diyen Aşgın, "Çorumlu hemşehrilerimizle el ele vererek diktiğimiz fidanları yerinde gördük. Geldiğimizde gördük ki hemen hemen ağaçlarımızın tamamı tutmuş. İnşallah aradan belli bir süre geçtikten sonra Celilkırı mevkisinde sedir ve karaçamdan oluşan 303 bin ağaçlık bir ormana kavuşmuş olacağız." ifadesinde bulundu.

Çorum'da "Herkes yapamaz" sloganının bu rekorla bir kez daha anlam kazandığını belirten Aşgın, şunları dile getirdi:

"Rekorun Çorum'da kırılmasını uygun gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere valiliğimiz, orman müdürlüğümüz, belediyemizdeki mesai arkadaşlarım ve tüm hemşehrilerime gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Rekorla dikilen fidanların kurumaması için belediye olarak elimizden geleni yapacağız."

- Dünya rekoru 3 bin kişiyle kırılmıştı

Endonezya'ya ait "1 saat içinde en çok fidan dikme" rekorunun kırılması için Çorum'da yaklaşık 1,5 ay süren hummalı bir çalışma yürütülmüş, çalışmalar sonucunda 11 Kasım 2019'da Celilkırı mevkisindeki 150 hektarlık alana Guinness yetkililerinin gözetiminde yaklaşık 3 bin kişilik bir ekiple 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikilmişti.

Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyetin görev yaptığı rekor denemesinin ardından rekorun tescil belgesi, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye takdim edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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