Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor
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Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor

10.11.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:20
Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekorunun kırıldığı Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidan büyüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekorunun kırıldığı Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidan büyüyor.

Geçtiğimiz yıl 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum olmuştu.

232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi. Kırılan dünya rekoruyla birlikte Çorum, Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdırmıştı.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından titizlikle bakımı yapılan Guinnnes Ormanı'na dikilen fidanların tamamına yakınını tuttu. Büyümeye başlayan fidanlar, önümüzdeki yıllarda kente nefes olacak.

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, 11 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin önderliğinde Celilkırı mevkiinde 156 hektarlık sahamızda bir saat içerisinde 303 bin 150 adet fidan dikimi gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Çorum'da gerçekleştirilen fidan dikiminde bir dünya rekoru kırıldığını dile getiren Kayaalp, "Ağaçlandırma sahaları bakım programımız çerçevesinde Guinness Rekorlar kitabına giren sahamız için daha özel bir bakım programı uyguladık. Mayıs ve Ağustos aylarında sahamızda bakım çalışmaları yapıldı. Yaz kuraklığının yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında ise İşletme Müdürlüğümüz ekipleri tarafından fidanlarımızın sulamasını gerçekleştirdi. Yapılan bakım çalışmaları çerçevesinde fidanlarımızın tamamına yakını yüzde 95'in üzerinde tuttu. Bu oran bir ağaçlandırma sahası için muntazam bir başarı" dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında merkez ve ilçelerimizde 38 bin fidanın yarın toprakla buluşturacağını açıklayan Kayaalp, "Yine Milli Ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında merkez ve ilçelerde Orman İşletme Müdürlükleri yerleşkelerinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor
Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor
Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor
Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor
Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor
Guinnes Ormanı'ndaki fidanlar büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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