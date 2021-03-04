Guilty Gear: Strive'ın çıkış tarihi ertelendi! Arc System Works, erteleme kararıyla ilgili açıklama yaptı

Arc System Works'un geliştirdiği dövüş oyunu Guilty Gear: Strive 11 Haziran tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC (Steam) için çıkacak.

GUILTY GEAR STRIVE FİYATI BELİRLENMİŞTİ

Oyunun platformlar üzerinde fiyatlandırması ise şu şekilde; PlayStation Store'da standart sürüm 429,00 TL, deluxe sürüm 604,00 TL ve ultimate sürüm 709,00 TL. Steam üzerinde ise fiyatlar; standart sürüm 92,00 TL ve deluxe sürüm 119,00 TL. Ön siparişler oyuna üç gün erken erişim fırsatı sunacak.

ARC SYSTEM WORKS AÇIKLADI

Oyunun geliştiricisi Arc System Works erteleme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, açık beta sürümünde oyunculardan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda üstün düzey bir oyun performansı sunmak için, online lobiler ile sunucu kapasitelerini iyileştirmek istediklerini ve erteleme kararını bu yüzden aldıklarını belirttiler.