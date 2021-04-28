Guilty Gear: Strive ikinci açık beta testinin çıkış tarihi açıklandı

Tasarlayıcı Arc System Works, Guilty Gear: Strive'ın ikinci beta testinin ayrıntılarını kullanıcılar için açıkladı. İkinci beta test Türkiye sunucularında da ulaşılabilir olacak ve belirli saatler arasında test edilecek.

Guilty Gear: Strive, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarında düzenlenecek açık beta testinin Türkiye saati ile 14 Mayıs Cuma 06:00'da start alacak. Merakla beklenen ikinci beta testin sunucularına erişim 16 Mayıs Pazar 17:59'da bitmiş olacak.

GUILTY GEAR STRIVE BETA TESTİ DETAYLANDI

Betada CPU ya da başka bir oyunculara karşı kozlarımızı paylaşacağız. Oynama şekillerini yeniden kavrayacağız. Özel aylarda antreman yapabileceğimiz Training ve dünyadaki bütün oyuncululara karşı oynayabileceğimiz Network modları hali hazırda yerini alacak. Oyuncular tarafından gerçekleştirilen odalar betada olmayacak.

İkinci beta, ilk betadaki oynanabilir karakterlere ek olarak Anji Mito ve I-NO oynanacak olan karakterleri de mevcut durumda bulunduracak. İlk betayı indiren kullanıcıların ikinci betayı tekrar indirmesine gerek yok hali hazırda güncellemesini almış olacak.

GUILTY GEAR STRIVE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Guilty Gear: Strive 11 Haziran'da PlayStation 5, PlayStation 4, ve PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirecek.