Guilty Gear: Strive ikinci açık beta testinin çıkış tarihi açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Guilty Gear: Strive ikinci açık beta testinin çıkış tarihi açıklandı

Guilty Gear: Strive ikinci açık beta testinin çıkış tarihi açıklandı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Tasarlayıcı Arc System Works, Guilty Gear: Strive'ın ikinci beta testinin ayrıntılarını kullanıcılar için açıkladı. İkinci beta test Türkiye sunucularında da ulaşılabilir olacak ve belirli saatler arasında test edilecek.

Guilty Gear: Strive, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarında düzenlenecek açık beta testinin Türkiye saati ile 14 Mayıs Cuma 06:00'da start alacak. Merakla beklenen ikinci beta testin sunucularına erişim 16 Mayıs Pazar 17:59'da bitmiş olacak.

GUILTY GEAR STRIVE BETA TESTİ DETAYLANDI

Betada CPU ya da başka bir oyunculara karşı kozlarımızı paylaşacağız. Oynama şekillerini yeniden kavrayacağız. Özel aylarda antreman yapabileceğimiz Training ve dünyadaki bütün oyuncululara karşı oynayabileceğimiz Network modları hali hazırda yerini alacak. Oyuncular tarafından gerçekleştirilen odalar betada olmayacak.

İkinci beta, ilk betadaki oynanabilir karakterlere ek olarak Anji Mito ve I-NO oynanacak olan karakterleri de mevcut durumda bulunduracak. İlk betayı indiren kullanıcıların ikinci betayı tekrar indirmesine gerek yok hali hazırda güncellemesini almış olacak.

GUILTY GEAR STRIVE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Guilty Gear: Strive 11 Haziran'da PlayStation 5, PlayStation 4, ve PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Guilty Gear: Strive ikinci açık beta testinin çıkış tarihi açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:30:07. #1.15#

title