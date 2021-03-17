Guillaume de Monplanet, Team Vitality ekibine katıldı

Önceden Adidas ve Reebok gibi spor giyim markalarında görev alan Guillaume de Monplanet, Team Vitality kadrosuna eş CEO olarak görev almak üzere katıldı.

Guillaume küresel hedeflerine ulaşmak için Fransız espor organizasyon ekibinde görev almak üzere katıldı. Son sekiz yılında Adidas France'ın genel müdürü olarak görev alan Guillaume 700'den fazla çalışandan fazla sorumlu olarak ekibe de bu anlamda tecrübe katmak üzere Team Vitality ekibinde görev yapacak.

Bundan önce ise Reebok'ta Fransa'da ülke marka direktörü olarak görev yapmıştı.

Guillaume Team Vitality'ye katılışıyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Reebok ve adidas gibi gençliğe hitap eden markaların büyümesi için hizmet ettiğim için çok şanslıyım. Espor ile iç içe olan Vitality'nin de bu şirketler gibi olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum."

Kurucu ortak ve eş CEO'lardan Nicolas Maurer de memnuniyetini dile getirdi.

CS:GO, Rocket Leauge, Fortnite, FIFA, League of Legends, Rainbow Six Siege ve Valorant takımları bulunan ekip Vitality, Avrupa'nın en büyük e spor organizasyonlarından biri konumunda.