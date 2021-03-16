Guiliano oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı
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Guiliano oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı

16.03.2021 23:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:34
Guiliano oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı

Türkiye Kupası yarı final maçında uzatmalarda Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Giuliano, 76. dakikada oyuna dahil olduktan 30 saniye sonra rakip ağları sarsmayı başardı ve müsabakayı uzatmaya götüren isim oldu.

Türkiye Kupası yarı final maçında uzatmalarda Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Giuliano, 76. dakikada oyuna dahil olduktan 30 saniye sonra rakip ağları sarsmayı başardı ve müsabakayı uzatmaya götüren isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, uzatmalara giden maçta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan turuncu-lacivertliler, ikinci devrede daha etkili bir oyun ortaya koyarak skoru 2-2'ye getirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yaptığı değişiklikler de bunda etkin rol oynadı. 60. dakikada Deniz Türüç ile farkı 1'e indiren golü bulan turuncu-lacivertlilerde ikinci gol ise Giuliano'dan geldi. 76. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna giren Brezilyalı oyuncu, sahaya çıktıktan tam 30 saniye sonra siyah-beyazlı ağları sarsmayı başardı.

Süper Lig'de görev aldığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydeden Giuliano, kupada da turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş'a atmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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