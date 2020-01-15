Haberler » Spor » Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı - Spor

Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı

Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa, sarı-siyahlı ekipten ayrılmıyor.

15.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:38
Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı

Ara transfer döneminde adı sıkça ile anılan BtcTurk 'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa, sarı-siyahlı ekipten ayrılmıyor.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor'da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler