Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı

15.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:38

Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa, sarı-siyahlı ekipten ayrılmıyor.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor'da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA