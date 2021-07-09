Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor'da
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Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor'da

Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Guilherme Sitya'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Konyaspor, Guilherme Sitya'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Guilherme Sitya, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek. Guilherme Sitya ile +1 yıl daha sözleşme yeniledik" denildi.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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