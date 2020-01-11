Guilherme kimdir? Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Guilherme kimdir? Guilherme Costa Marques performansı!
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Guilherme kimdir? Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Guilherme kimdir? Guilherme Costa Marques performansı!

Süper Lig'in 2. Yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme'yi kadrosuna kattı. Spor gündemini hareketlendiren gelişme sonrası Guilherme kimdir? Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Guilherme kimdir? Guilherme Costa Marques performansı gibi konular merak edildi.

11.01.2020 08:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:44
Guilherme kimdir? Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Guilherme kimdir? Guilherme Costa Marques performansı!

, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak oynayan Guilherme'yi kadrosuna kattı. Sporseverlerin ilgisini çeken gelişme sonrası Guilherme kimdir? Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Guilherme kimdir? Guilherme Costa Marques performansı gibi konular merak edilirken Guilherme hakkında araştırmalar yapıldı.

GUİLHERME KİMDİR?

Guilherme Doğum Tarihi: 21 Mayıs 1991

Guilherme Kaç Yaşında: 28 yıl yaşında

Guilherme Doğum Yeri: Três Rios, Rio de Janeiro, Brezilya

Guilherme Boy: 1,74 m

Guilherme Kilo: 70 kg

Guilherme Tam Adı: Guilherme Costa Marques

Guilherme Şu Andaki Takımı: Beşiktaş

Guilherme Eş: Ivy Vasconcelos (e. 2011)

Guilherme (d. 21 Mayıs 1991), Yeni Malatyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Braga kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı. Guilherme Süper Lig'in 2 yarısı öncesi Beşiktaş'a transfer oldu.

Guilherme

GUİLHERME KULÜP KARİYERİ

2010/ Braga U19

2010/ Braga

2010/ Vizela

2011/ Nraga

2011/ Gil Vİcente

2012/ Braga

2012/ Braga B

2013/ Ole Brasil

2014/ Legia Warszawa

2014/ Ole Brasil

2015/ Legia Warszawa

2018/ Beneveneto

2018/ Yeni Malatyaspor

2020/ Beşiktaş

GUİLHERME PERFORMANSI

GUİLHERME PERFORMANS 19/20: 23 maç, 7 gol, 6 asist, 5 sarı kart

GUİLHERME PERFORMANS 18/19: 35 maç, 5 gol, 7 asist, 10 sarı kart, 1 kırmızı kart

GUİLHERME PERFORMANS 17/18: 34 maç, 7 gol, 4 asist, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart

GUİLHERME PERFORMANS 16/17: 41 maç, 7 gol, 8 asist, 12 sarı kart

GUİLHERME PERFORMANS 15/16: 55 maç, 8 gol, 11 sarı asist, 1 sarı kart

GUİLHERME PERFORMANS 14/15: 30 maç, 1 gol, 2 asist, 6 sarı kart

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: Guilherme kimdir? Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Guilherme kimdir? Guilherme Costa Marques performansı!
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