Guilherme asist ve golleriyle Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor

23.09.2019 11:46

Yeni Malatyaspor'un sezon başında İtalya'nın Benetivo takımından ikinci kez kiraladığı Guilherme Costa Marguez, 5. haftası geride kalan Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu 3 gol, 3 asistlik performansıyla takımının kazandığı 7 puanda büyük pay sahibi oldu.



Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray ile Guilherme'nin 89. dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak puanını 7'ye yükselten Malatya temsilcisinde yüzler gülüyor. Müsabakanın ikinci yarısındaki etkili oyunuyla rakibine galibiyet şansı tanımayan sarı-kırmızılılarda son haftaların başarılı ismi Guilherme bu maçı da boş geçmedi. Brezilyalı orta saha Süper Lig'in 1. haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü ve 5. haftasındaki Galatasaray maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 3 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra atılan 3 gole de asistiyle direkt katkı yaparak, 5. hafta sonunda toplanan 7 puanda büyük pay sahibi oldu.



Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon İtalya'nın Benetivo takımından kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar başarılı performansından dolayı Guilherme ile bu sezon başında kiralık olarak yeniden anlaşmaya vardı. - MALATYA

Kaynak: İHA