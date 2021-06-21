Guild Esports, Samsung'u resmi ortağı olarak duyurdu
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Guild Esports, Samsung'u resmi ortağı olarak duyurdu

Guild Esports, Samsung'u resmi ortağı olarak duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Guild Esports'un resmi "Display" ortağı Samsung oldu.

İngiltere merkezli espor organizasyonu Guild Esports, küresel elektronik üreticisi Samsung ile ortaklığını açıkladı. Ortaklığın bir parçası olarak Samsung, Odyssey Guild Esports'un Akademi'si için monitör tedariğini sağlayacak. Ayrıca üretici, kuruluşun profesyonel oyuncularına, içerik oluşturucularına ve personeline monitör tedarik edecek.

Bu ortaklık Samsung'un İngiltere merkezli bir espor organizasyonuyla ilk kez ortaklığı olacak. Samsung, Guild Esports dışında, 2021 yılında Ninjas in Pijamas ve CLG gibi şirketlerle ortaklıklar kurdu.

Samsung Electronics UK'de Ekran Başkanı Damon Crowhurst, anlaşma hakkında şu yorumu yaptı:

"Samsung, Guild ailesine katılmaktan heyecan duyuyor ve izleyicilerine değer sunmayı dört gözle bekliyoruz. Samsung, monitörlerden ekranlara kadar, rakipsiz oyun oynama ve maksimum konfor sağlayan yeni yeniliklerden yararlanarak sürekli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor."

"Bu ortaklık, oyunculara ve daha geniş sektöre bağlılığın devam ettiğini gösteriyor ve hayranlara normların ötesinde deneyimler sunuyor. Tarihsel olarak, esporda uzun süredir devam eden bir mirasımız var ve Guild'i, İngiltere ve İrlanda'da bunu sürdürmek için mükemmel bir ortak olarak görüyoruz."

Guild Esports Ticari Ortaklıklar Direktörü Michelle Tierney de ortaklık hakkında şunları söyledi:

"Samsung kadar prestijli bir markayla ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve tüm dünyada sınıfının en iyisi markalarla iş birliği yaparak hedef kitlemize olan bağlılığımızı daha da gösteriyoruz. Samsung, dünya lideri teknolojisi, inovasyona odaklanması ve kullanıcılara mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmasıyla Guild için ideal bir ortak."

Kaynak: Playerbros

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