Guido Koçer, Bandırmaspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Guido Koçer, Bandırmaspor'da

Guido Koçer, Bandırmaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından R. H. Bandırmaspor, Samsunspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Guido Koçer ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig takımlarından R. H. Bandırmaspor, Samsunspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Guido Koçer ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, dış ve iç transferde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, Samsunspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Guido Koçer ile bir yıllık anlaşma sağladı. 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Hansa Rostock'ta başlayan futbol kariyerinde Babelsberg 03, Erzgebirge Aue, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve son olarak da Samsunspor'da forma giydi. Başarılı oyuncunun kariyerinde çıktığı 440 maçta 89 gol kaydettiği ve 34 asist yaptı.

Del Valle ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor'da 2021-22 sezonunun kadrosunu kurma çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz yıl Giresunspor'dan transfer edilen ve başarılı bir sezon geçiren Yonathan Del Valle ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Bordo-beyazlılarda yeni sezon için ihtiyaç duyulan mevkilere transferler sürerken, geçtiğimiz yıl forma giyen kalecilerden Gökhan Değirmenci ile devam kararı alındığı ifade edilmişti. Bandırmaspor'da bunun üzerine Karacabey Belediyespor'dan transfer edilen ve 3 yıllık anlaşma sağlanan Veysel Sapan'ın ardından Uşakspor'un genç Kalecisi Hüseyin Koç ile de anlaşma sağlandığı açıklandı. Takımın genç isimlerinden ve geçtiğimiz sezon da kadroda yer alan Ali Serçek ile birlikte takımdaki yer alan kaleci sayısı dörde yükselmiş oldu. - BALIKESİR

Guido Koçer, Bandırmaspor'da
Guido Koçer, Bandırmaspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı
Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Çetin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Selçuk Tekay
Spor Cristiano Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Guido Koçer, Bandırmaspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 20:58:02. #1.16#

title