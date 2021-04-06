Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık"

- Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık" VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Sultanlar Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup edip seride 2-0 öne geçerek finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk maçtaki gibi harika...

- Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık"

İSTANBUL - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Sultanlar Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup edip seride 2-0 öne geçerek finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk maçtaki gibi harika bir takım oyunu oynadık. Sonuçtan memnunum" dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-off yarı final ikinci maçında THY'yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Müsabakanın ardından konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Guidetti, "İlk maçtaki gibi oynadık. Harika bir takım oyunu oynadık. Her zamanki gibi bazı kısımlarda daha iyi olabilirdik elbette. Bu sonuçtan memnunum çünkü THY'nin çok iyi oyuncuları var ve ligde dördüncü olmayı hak ettiler. İyi oynuyorlar, şimdiye kadar iyi bir sezon ortaya koydular. Kesinlikle bizim için kolay bir rakip değildi. Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum. Eczacıbaşı veya Fenerbahçe fark etmez, uzun ve zorlu bir final olacak" ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: "Kazandığımız için çok mutluyum"

Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay ise bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu belirtti. Özbay, "Bu maçı kazanmak, hem seriyi eşitlememek hem de tekrardan finale kalabilmek için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum, çok güzel oynadık. Eczacıbaşı - Fenerbahçe serisi 1-1 oldu. 3. maçı bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin iki takım da çok iyi olduğu için hiç fark etmez. Rakibimizi bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı