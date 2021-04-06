Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık" VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Sultanlar Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup edip seride 2-0 öne geçerek finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk maçtaki gibi harika...

Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?
Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?
Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti
Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti

- Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık"

İSTANBUL - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Sultanlar Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup edip seride 2-0 öne geçerek finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk maçtaki gibi harika bir takım oyunu oynadık. Sonuçtan memnunum" dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-off yarı final ikinci maçında THY'yi 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Müsabakanın ardından konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi. Guidetti, "İlk maçtaki gibi oynadık. Harika bir takım oyunu oynadık. Her zamanki gibi bazı kısımlarda daha iyi olabilirdik elbette. Bu sonuçtan memnunum çünkü THY'nin çok iyi oyuncuları var ve ligde dördüncü olmayı hak ettiler. İyi oynuyorlar, şimdiye kadar iyi bir sezon ortaya koydular. Kesinlikle bizim için kolay bir rakip değildi. Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum. Eczacıbaşı veya Fenerbahçe fark etmez, uzun ve zorlu bir final olacak" ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: "Kazandığımız için çok mutluyum"

Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay ise bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu belirtti. Özbay, "Bu maçı kazanmak, hem seriyi eşitlememek hem de tekrardan finale kalabilmek için çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok güzel bir takım oyunu sergilediğimizi düşünüyorum, çok güzel oynadık. Eczacıbaşı - Fenerbahçe serisi 1-1 oldu. 3. maçı bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin iki takım da çok iyi olduğu için hiç fark etmez. Rakibimizi bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Guidetti: 'Harika bir takım oyunu oynadık'
Guidetti: 'Harika bir takım oyunu oynadık'
Guidetti: 'Harika bir takım oyunu oynadık'
Guidetti: 'Harika bir takım oyunu oynadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Özdemir Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ozan Tufan Caner Erkin Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Guidetti: "Harika bir takım oyunu oynadık" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:42:46. #1.15#
title