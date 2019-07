A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bir sporcunun hayatındaki en önemli şey olimpiyat oynayabilmek. Biz de şu anda olimpiyat elemesi öncesinde bu turnuva için hazırız" dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri öncesinde İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecine değinen tecrübeli Başantrenör, "Çok uzun ve çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Hatta bu 3 yılın içindeki en uzun ve zorlu hazırlık dönemi oldu diyebilirim. Bir sporcunun hayatındaki en önemli şey olimpiyat oynayabilmek. Biz de şu anda olimpiyat elemesi öncesinde bu turnuva için hazırız. Bu 3 maç da çok zorlu geçecek. Her maçı oynayarak bir sonraki maçı düşüneceğiz. Almanya çok güçlü bir rakip ve maçımız onlarla. O maçı kazandıktan sonra bir sonra Çekya maçını düşüneceğiz. İlk 2 maçı kazandıktan sonra son gün Çin ile final oynayacağız tabi. Bir maçta her şey olabilir, her şeyimizi bu maç için sahaya koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI EVİMİZDE OYNAMAK BÜYÜK AVANTAJ" Ankara'da düzenlenecek olan CEV Avrupa Şampiyonası için konuşan Guidetti, "Çok büyük bir avantaj ev sahibi olarak bu turnuvayı oynayacak olmamız. Seyircimizle, kendi milletimizle oynamanın ne kadar fark oluşturduğunu daha önce tecrübe ettim. Takım öncelikle cesur, bütün kalbi ve tutkusuyla mücadele edecektir. Bizi destekleyenlerle bunu gördükten sonra birlikte çok iyi bir takım olacağız" dedi.

(İHA)

