Guidepoint Orta Doğu'da ofis açtı

Guidepoint; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri piyasasına girerek uluslararası faaliyet alanını Orta Doğu'da genişlettiğini açıkladı

Küresel şirketler için danışmanlık ve veri hizmetleri sağlayan New York merkezli Guidepoint; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri piyasasına girerek uluslararası faaliyet alanını Orta Doğu'da genişlettiğini açıkladı. Firma, tam donanımlı hizmet ofisini açarak Orta Doğu ve Afrika'daki hızla büyüyen müşteri tabanına yanıt vermeyi hedefliyor. Yeni ofisini Dubai'nin finans bölgesi olan Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (DIFC) açan şirket, uzman proje müdürlerine, deneyimli araştırmacılara ve iş geliştirme profesyonellerine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Guidepoint CEO'su Albert Sebag, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Dubai, devam eden global büyümemizin bir sonraki adımı oldu. Son birkaç yıl boyunca Seul, Düsseldorf ve Tokyo'da açtığımız yeni ofislerimizle ve hızla büyüyen ekibimiz için San Francisco ve Boston'da daha büyük tesislere taşınarak başarılı bir uluslararası büyüme gerçekleştirdik".

Direktör ve Orta Doğu Başkanı Bilal Sabouni ise yeni ofisin Pazar-Perşembe çalışma günleri ile özellikle Orta Doğu'daki müşteriler için 7/24 hizmet modelini güçlendireceğini belirterek sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Yerli destek ekibiyle yanıt süremizi kısaltarak müşteriyle kuracağımız birebir temas sayesinde kaliteli hizmet sağlayacağız". - İSTANBUL

Kaynak: İHA