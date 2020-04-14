Güher, evde sanatla terapi yapıyor Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher "Evde kal" çağrılarına uyarak, evde resim ve ud çalışmalarını sürdürüyor.

Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher "Evde kal" çağrılarına uyarak, evde resim ve ud çalışmalarını sürdürüyor.

Müziğin ve resmin insanları olumlu yönde etkileyip şu zorlu dönemde terapi ettiği düşüncesine inandığını ve desteklediğini ifade eden Güher, "Daha güzel günler için evde olmalıyız, evde kalmalıyız. Kendimiz, ailemiz, yakınlarımız, ülkemiz ve dünyamız için şimdilik evde olmamız gerekiyor. Tüm ülkelerin sağlık ve ekonomi yönünden etkilendiği bu zorlu süreçte evimizde kalarak bugünlerin geçeceğine inanmalıyız. Evde beklerken belki şu ana kadar kendimize ve ailemize zaman ayırıp keşfetmedik. Birlikte kaliteli vakit geçirmeliyiz" dedi.

Güher, "Belki de bu süreci çok iyi kullanıp yapmadığımız birçok aktiviteyi evimizde yapabiliriz. Doğrusunu söylemek gerekirse sıkılma gibi bir lüksümüz yok, insanlar bizler için zor şartlarda çalışıyor. Tüm sağlık personelini ve insanlara hizmet eden tüm çalışanları yürekten destekliyorum. Kovit-19 salgını mücadelesinde onlara teşekkür ediyorum. Dünya ülkelerinin ve ülkemizin bir an önce huzura ve refaha kavuşmasını canı gönülden diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA