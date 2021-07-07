GUHEM, BTSO meclis üyeleri ve ailelerini ağırladı
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GUHEM, BTSO meclis üyeleri ve ailelerini ağırladı

GUHEM, BTSO meclis üyeleri ve ailelerini ağırladı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda da yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezini (GUHEM) ziyaret eden genç kuşağın, buradan yepyeni bir bakış açısı ve büyük bir heyecanla ayrıldığını ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda da yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezini (GUHEM) ziyaret eden genç kuşağın, buradan yepyeni bir bakış açısı ve büyük bir heyecanla ayrıldığını ifade etti.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık eğitim merkezi olarak Bursa'ya kazandırılan GUHEM, BTSO meclis üyeleri ve ailelerini ağırladı.

Buradaki programda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, GUHEM ile Bursa'nın ve ülke ekonomisinin tarihine işlenecek örnek bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Küresel değer zinciri içinde her senaryoda pozisyonunu güçlendirecek bir Bursa ideali için BTSO Meclisinde aldıkları kararları adım adım uygulamaya başladıklarını ifade eden Burkay, şunları kaydetti:

"Kentimiz bugün sanayisinde söz sahibiyse, bunda 1961 yılında hayata geçen ilk OSB'nin katkısı büyük. Oda olarak bizler de 8 yıldır attığımız her adımla kentimizin 50 yılını şekillendirecek önemli değişim projelerini kurguladık. Başta ülkemizin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi niteliğindeki TEKNOSAB olmak üzere yeni nesil Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezleriyle sektörlerimizin hizmetine sunduğumuz BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika, kentimizin yeni vizyonunun ürünleridir. Bursa iş dünyası olarak kendi yüksek milli teknolojisini geliştiren bir Türkiye için hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz."

Burkay, 2013 yılında kurguladıkları en önemli projelerden birinin de GUHEM olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM'i ziyaret eden çocuklarımız, buradan yepyeni bir bakış açısı ve büyük bir heyecanla ayrılıyor. Genç kuşağımızın yüreklerinde filizlenen uzay ve havacılık sevgisi, 'İstikbal göklerdedir' anlayışıyla inşallah ülkemizin hedeflerine de katkı sağlayacak. Ülkemizin Milli Uzay Programı'nda da yer alan GUHEM, 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok düzenekle alanında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alıyor. GUHEM, özgün mimarisi ve estetiğiyle Bursa'mızın sembol projelerden biri olarak da anılacaktır."

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da küresel rekabetin uzaya taşındığı yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Gelecekte de iddialı bir kent ve güçlü bir ülke olmanın temel koşulu artık uzayda da söz sahibi olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

GUHEM'in uzay ve havacılık çalışmalarında Bursa'da gerekli altyapının kurulması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin uzay ve havacılık teknolojilerinin de içinde bulunduğu stratejik alanlara yönlendirilmesini hedeflediğini aktaran Uğur, "GUHEM'in katkılarıyla Türkiye, uzay teknolojilerinde kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır. GUHEM'in hayata geçmesine liderlik eden Yönetim Kurulu Başkanımız sayın İbrahim Burkay'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu'nun GUHEM ile ilgili sunum gerçekleştirdiği programda, BTSO meclis üyeleri ve aileleri, GUHEM'in havacılık ile uzay katındaki düzeneklerini inceledi.

GUHEM, BTSO meclis üyeleri ve ailelerini ağırladı
GUHEM, BTSO meclis üyeleri ve ailelerini ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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