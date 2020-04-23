“GUHEM geleceğimiz olan çocuklara en güzel hediye olacak”
BTSO liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Bursa'ya kazandırılan; Koronavirüs salgını sebebiyle de açılışı ileri bir tarihe ertelenen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakını artırmasına büyük katkı sağlayacak.
23.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:24
BTSO liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Bursa'ya kazandırılan; Koronavirüs salgını sebebiyle de açılışı ileri bir tarihe ertelenen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakını artırmasına büyük katkı sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com