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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi, Haber

“GUHEM geleceğimiz olan çocuklara en güzel hediye olacak”

BTSO liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Bursa'ya kazandırılan; Koronavirüs salgını sebebiyle de açılışı ileri bir tarihe ertelenen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakını artırmasına büyük katkı sağlayacak.

23.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:24
“GUHEM geleceğimiz olan çocuklara en güzel hediye olacak”

BTSO liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Bursa'ya kazandırılan; Koronavirüs salgını sebebiyle de açılışı ileri bir tarihe ertelenen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakını artırmasına büyük katkı sağlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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