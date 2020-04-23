“GUHEM geleceğimiz olan çocuklara en güzel hediye olacak” BTSO liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Bursa'ya kazandırılan; Koronavirüs salgını sebebiyle de açılışı ileri bir tarihe ertelenen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakını artırmasına büyük katkı sağlayacak.

BTSO liderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Bursa'ya kazandırılan; Koronavirüs salgını sebebiyle de açılışı ileri bir tarihe ertelenen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakını artırmasına büyük katkı sağlayacak. Kaynak: Dunya.com