GUHEM'e Avrupa'dan ödül

07.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:33

Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olarak inşa edilen 'Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi' (GUHEM), Avrupa'nın en prestijli gayrimenkül değerlendirme organizasyonları arasında bulunan 'European Property Awards 2019'da 'Kamusal Yapılar' kategorisinde ödüle layık bulundu.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bursa'ya kazandırılan GUHEM, ziyaretçilerini ağırlamak için geri sayıma geçerken, Avrupa'dan prestijli bir ödülün sahibi oldu. GUHEM, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) fark oluşturdu. Dizayn ve inşaat, gayrimenkulun geliştirilmesi ve sunumu, iç mekan mimari tasarım ve pazarlama sektöründe Avrupa'nın önemli projelerini yorumlayan uzmanlardan oluşan jüri kurulu, GUHEM projesini 'Kamusal Yapılar' kategorisinde ödüle layık gördü.



Uzay ve havacılık alanında Avrupa'nın en büyük, dünyada ise ilk 5 merkez arasında yer alma hedefiyle 2018 yılının Ağustos ayında temeli atılan GUHEM, 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak maksadıyla hayata geçirilen GUHEM'de insanoğlunun ilk uçuş macerasından son teknoloji roketlere uzanan yolda rol-play aktivitelere, havacılık tarihinde iz bırakan isimlerin ilham veren başarılarından simülatörlerle gerçekleştirilen uçuş deneyimlerine, uluslararası uzay istasyonları örneklerinden uzay inovasyon laboratuvarlarına kadar farklı 154 adet interaktif düzenek bulunuyor.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefleri doğrultusunda uzay ve havacılık alanında yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde hayata geçirdikleri GUHEM'in şehrin ve Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyduğunu belirten Başkan Burkay, "GUHEM gerek interaktif düzenekleri ve içerik zenginliği gerekse de şehir kimliğine değer katan özgün mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Bursa ile özdeşleşeceğine inandığımız GUHEM'in Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden birine layık görülmesini de oldukça anlamlı buluyoruz. Ülkemizin geleceğine de yön verecek olan bu merkezimizin Bursa'mıza kazandırılması adına bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK'a ve örnek işbirliği için Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA