GUHEM, çevrim içi eğitimlerle öğrencilere uzay ve havacılığı anlatacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş birliğinde, lise öğrenci ve öğretmenlerine Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) tarafından dijital platformda uzay ve havacılıkla ilgili eğitim programı düzenlenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü iş birliğinde, lise öğrenci ve öğretmenlerine Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) tarafından dijital platformda uzay ve havacılıkla ilgili eğitim programı düzenlenecek.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın 2013 yılında ortaya koyduğu vizyonla hayata geçen GUHEM, çocuklarda ve gençlerde uzay ile havacılık noktasında farkındalık oluşması için çalışmalarına devam ediyor.

Geçen açılışı yapılan merkez, lise öğrenci ve öğretmenlere yönelik online eğitimleri için hazırlıklarını tamamladı. BTSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TEKNOSAB işbirliğiyle düzenlenen eğitimler haziran ayında başlayacak. Protokol kapsamında ilk etapta mesleki ve teknik ile fen liselerinden oluşan 66 okulda zoom programı üzerinden eğitimler düzenlenecek.

Programda öğrenciler, öğreticilere merak ettikleri soruları yöneltecek. Eğitimde uzay ve dünya, uyduların yörüngeleri, gözlem uyduları, navigasyon uyduları, haberleşme uyduları, uyduların çalışma prensipleri anlatılacak.

GUHEM ile ilgili bilgilerin de verileceği eğitimlerde, ayrıca fırlatma sistemlerinin prensipleri, insanlı uzay uçuşları tarihçesi ve bugünü ile Türkiye'nin uzay konusundaki çalışmaları anlatılacak. Eğitim sonunda öğrencilerin motivasyonunu artırmak için sosyal medya üzerinden yarışmalar yapılacak. Yarışma kapsamında sürpriz armağanların yanı sıra ilk 3 öğrenciye aileleriyle birlikte GUHEM gezisi hediye edilecek.

"Başlattığımız eğitim serisi öğrencilerimizde önemli bir farkındalık oluşturacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO liderliğinde uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla GUHEM'i Bursa'ya kazandırdıklarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK'ın da işbirliğiyle 13 bin 500 metrekare alanda kurulan merkezde 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörlerin bulunduğunu belirten Burkay, GUHEM'in de Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Burkay, şunları kaydetti:

"Bizleri yüksek teknolojili üretim ve sanayideki dönüşüm hedeflerimize taşıyacak temel dinamiklerden biri de özgüveni yüksek gençlerimizle hayallerdeki sınırları ortadan kaldırmak ve yeni neslin yüreklerinde uzay ve havacılık konusunda heyecan oluşturmaktır. Bu kapsamda 2013 yılında ortaya koyduğumuz vizyon ile Bursa'mız için bir hayali daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Merkez, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursa'mıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yüklemektedir. Bu vizyonla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yeni bir çalışmaya imza atıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle başlattığımız eğitim serisi öğrencilerimizde önemli bir farkındalık oluşturacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de "İstikbal göklerdedir" parolasıyla son dönemde Türkiye'de havacılık alanında önemli hamlelere imza atıldığını belirtti.

Dülger, "BTSO ve TEKNOSAB iş birliğinde GUHEM üzerinden hayata geçireceğimiz bu çalışma; bakanlığımızın liderliğinde yol aldığımız 2023 vizyonumuzun temelini de teşkil eden 'gelecek' tasavvuru yolunda, havacılık ve uzay teknolojileri alanında öğrencilerimizin farkındalığını artıracak geniş kapsamlı bir program olacak. Başta BTSO, TEKNOSAB ve GUHEM yöneticileri olmak üzere katkı sunan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ise çok geniş bir alanı kapsayan havacılığın, dünyadaki ülkeler üzerinde önemli etkilere sahip olan gerçek bir olgu haline geldiğini vurgulayarak, "Bilim kurgu romanlarına ilham veren, filmlerdeki farklı tasarımlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorlayan havacılık alanında artık insansız araçları, kablosuz bağlantı teknolojisi ile çalışan uyduları konuşur olduk. Gelecek için ilham verecek bu iş birliğinin; öğrencilerimiz için yeni ufuklar açacağına inanıyorum, katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler