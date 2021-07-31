Guevin Tormin, Manisa FK'da
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Guevin Tormin, Manisa FK'da

Guevin Tormin, Manisa FK'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Guevin Tormin'i resmen kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Guevin Tormin'i resmen kadrosuna kattı. Takımın kamp yaptığı Afyonkarahisar'a gelen Fransız kanat oyuncusu ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. İmza töreninde konusan kulüp Tormin, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Manisa FK'nın çok büyük hedefleri olduğunu biliyorum. Ben de bu hedefleri gerçekleştirmek için buradayım. Manisa çok güzel bir şehir. Bu güzel şehrin hedefleri için çok çalışacağım" dedi. 

Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Guevin Tormin, 1997 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Red Star altyapısında başlayan Tormin, 2014-2015 sezonunda Monaco altyapısına transfer oldu. 2015-2016 sezonunda Monaco II'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Belçika ekibi Cercle Brugge takımına transfer oldu. Belçika temsilcisiyle iki sezonda 55 karşılaşmada saha çıkan Tormin, 2019-2020 sezonunda Fransa Ligue 2 ekiplerinden Chateauroux takımına transfer oldu. Guevin Tormin, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 23 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı. 


Guevin Tormin, Manisa FK'da
Guevin Tormin, Manisa FK'da
Guevin Tormin, Manisa FK'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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