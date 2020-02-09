"GüestGO!" oyunseverleri başkentte buluşturdu

09.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:40

Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğunca düzenlenen "GüestGO!" etkinliğinin 4'üncüsü renkli görüntülere sahne oldu.

Yenimahalle Belediyesi ve ASELSAN'ın desteğiyle düzenlenen "GüestGO!" etkinliğinin 4'üncüsü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ankaralı oyunseverleri bir araya getiren etkinlikte, Ahmet Sonuç (Jahrein), Tuna Akşen (Pintipanda), Ferit Karakaya'nın (Wtcn) da aralarında olduğu internet fenomenleri panellerde oyunseverlere deneyimlerini aktardı.

Türkiye e-Spor Federasyonu ve LÖSEV panellerine de ev sahipliği yapan etkinlikte, oyun firmalarının tanıtımlarıyla sektördeki yeni gelişmeler paylaşıldı. Etkinlikte çeşitli deneyim ve stant alanlarında turnuvalar düzenlendi. Katılımcılar kurulan stantlarda yeni oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

Cosplay kostüm yarışmasında boy gösteren çeşitli oyun ve filmlerden Sona, Monokuma, V From Cyberpunk, Hollow Knight, White Queen gibi karakterlerin kostüm tasarımları etkinliğe renk kattı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu Kurucusu Alişan Çağlar, etkinlikte katılımcılara, e-spor sektöründeki yeni teknolojiler ve içeriklerin sunulduğunu belirterek, ayrıca ödüllü Cosplay yarışmasında, oyun ve filmlerdeki karakterlerin kostüm tasarımlarının boy gösterdiğini anlattı.

Çağlar, Türkiye'de elektronik spor ve dijital oyunlar sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğunu dile getirerek, "Federasyonumuz yeni kuruldu. Devletin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların da desteğiyle daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Türkiye e-Spor Federasyonumuzun özellikle üniversiteler ile daha çok iş birliği yapması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de potansiyel oyuncu sayısının çok fazla olduğunu dile getiren Çağlar, "Birçok Türk oyuncumuz şu an yurt dışında bazı takımlarda boy gösteriyorlar. Gençlerimizin internet ortamlarından ziyade üniversite kulüplerinde gelişmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple üniversite kulüplerine çok daha fazla destek verilmeli." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu Başkanı Onur Kağan Şahin de çok kısa bir sürede bin kişilik katılımcıya ulaştıklarını dile getirerek, akşama kadar devam edecek etkinlikte 2 bin oyunseveri ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Şahin, oyun sektörünün çok hızlı geliştiğine dikkati çekerek, "e-sporun geleceğin futbolu olacağı tahmin ediliyor. Bu spor artık insanlar tarafından sadece eğlence ve hobi olarak değil bir meslek olarak da görülüyor." dedi

Kaynak: AA