Guerrilla Çok Oyunculu Horizon Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Killzone ve Horizon serilerinin arkasındaki stüdyo Guerrilla Games, çok oyunculu bir Horizon oyunu geliştiriyor olabilir.

Horizon Zero Dawn ve devam oyunu Forbidden West öncesinde Killzone serisi ile hem tek kişilik hikaye tabanlı Oyunlar hem de çok oyunculu oyunlara imza atan Guerilla Games, Horizon ile sadece tek kişilik oyunlar geliştirmeye başlamıştı. Ancak bu durum değişecek gibi gözüküyor.

Stüdyonun resmi internet sitesinde yer alan iş ilanları, Guerrilla'nın çok oyunculu bir oyun geliştirdiğine işaret ediyor. Bunlardan biri olan kıdemli sosyal sistemler tasarımcısı pozisyonu için açılan ilanda, "Oyuncu toplulukları ve sosyal özellikler için tutkulu, oyuncuların oyun içinde başkalarıyla bağlantı kurabileceği yaratıcı yollar keşfedebilecek" birisi aranıyor. İlanın devamında, "Sosyal sistemler ve oyuncu etkileşimleri üzerine odaklanmış, birden fazla tasarımcıdan oluşan çekirdek bir ekiple çalışacaksınız ve kaliteli özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamak için görev alacaksınız" ifadesi geçiyor.

Bir başka pozisyon olan kıdemli oyun yazarı için açılan ilanda ise, "Açık dünya RPG oyunlarda, online oyunlarda ve MMORPG'lerde hikaye ve hikaye anlatımı konusunda geniş bilgi sahibi" birisi aranıyor.

Bu pozisyonlardaki iş ilanlarının stüdyonun Horizon markasıyla ilgili olup olmadığı net değil ancak VGC'nin kaynaklarına göre, stüdyo en başından beri Horizon Zero Dawn'da çok oyunculu elementler yer almasını planlıyordu fakat oyunun diğer bölümlerine odaklanmak adına bu plandan vazgeçildi. Hatta, 2014'te sızan Horizon Zero Dawn'a ait bir konsept tasarımda, oyunda birden fazla kişinin online co-op şekilde robotik yaratıklarla mücadelesi gösteriliyordu.

Yine VGC'nin kaynaklarına göre, Sony serinin devam oyunu Horizon Forbidden West'te co-op özelliği olmasını istiyordu ancak geliştirici stüdyo Guerrilla Games bunu daha ileriki bir projeye saklamak istedi. Bu projenin Horizon 3 veya spin-off bir Horizon oyunu olabileceği öne sürülüyor.

Horizon Forbidden West, 18 Şubat 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkacak.

