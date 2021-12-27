Güdüllü öğrenciler yemek yarışmasında dereceye girdi

İSTANBUL (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinden 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'ne katılan öğrenciler ikincilik elde etti.

İstanbul'daki yarışmaya katılan Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 öğrenci, 3 ayrı dalda ikinci seçildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, makamında kabul ettiği öğrencileri tebrik etti.

Yalçın, öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını ifade ederek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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