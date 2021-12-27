Güdüllü öğrenciler yemek yarışmasında dereceye girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güdüllü öğrenciler yemek yarışmasında dereceye girdi

Güdüllü öğrenciler yemek yarışmasında dereceye girdi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Güdül ilçesinden 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'ne katılan öğrenciler ikincilik elde etti.

İSTANBUL (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinden 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'ne katılan öğrenciler ikincilik elde etti.

İstanbul'daki yarışmaya katılan Güdül Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 öğrenci, 3 ayrı dalda ikinci seçildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, makamında kabul ettiği öğrencileri tebrik etti.

Yalçın, öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını ifade ederek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

 Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title