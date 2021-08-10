Güdül ve Nallıhan ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi olacak
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Güdül ve Nallıhan ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi olacak

Güdül ve Nallıhan ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi olacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkentin Güdül ve Nallıhan ilçelerinde elektrik kesintisi olacak.

Başkentin Güdül ve Nallıhan ilçelerinde elektrik kesintisi olacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tesis bakım onarım çalışması dolayısıyla Güdül ile Nallıhan ilçelerinin bazı yerleşim birimlerine enerji verilemeyecek.

Kesintinin olacağı 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 09.30-17.30 saatleri arasında, Güdül Öz köyüne, Nallıhan'ın Yenice ve Osman Köy mahallelerine enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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