Güdül'ün "Sakin Şehir" başvurusu kabul edildi Ankara'nın Güdül ilçesinin Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edildiği bildirildi.

Ankara'nın Güdül ilçesinin Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edildiği bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel mirasını, tarihi ve doğasıyla koruyan ilçenin yaklaşık 2 yıl süren hazırlık döneminden sonra Cittaslow başvurusunun Aralık 2019'da Avrupa Koordinatörlüğüne sunulduğunu söyledi.

Merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Genel Merkezi tarafından da Mart 2020'de üyelik başvurularının kabul edildiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Üyeliğimiz, onaylanmış ve başvuru sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmiştir. Türkiye'nin 18. Cittaslow kenti Güdül, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara'nın ilk Cittaslow kenti olmuştur. Bu bizi çok sevindirdi. 27 Haziran 2020 tarihinde Avusturya'da yapılacak Cittaslow Koordinasyon Komitesi toplantısında ilçemizin Cittaslow sertifikası ve bayrağı teslim edilecek."

Yalçın, "Başvuru döneminde emeği geçen bir önceki dönem Belediye Başkanımız Hava Yıldırım'a, Kaymakamımız Doğan Dinç'e, belediye meclis üyelerimize, belediye personellerimize, kurumlarımıza ve ilçemiz halkına işbirliği ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu

Kaynak: AA