Güdül Kaymakamından emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi
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Güdül Kaymakamından emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi

21.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:55
Güdül Kaymakamından emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu, emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu, emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.

İncesu, makamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Arslan ve öğretmenler Zekai Yağcı ve Zeki Karaman'ı kabul etti.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden İncesu, Yağcı ve Karaman'a sağlıklı uzun ömürler diledi.

İncesu, eğitim camiasında yaptıkları hizmetler anısına öğretmenlere teşekkür belgelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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