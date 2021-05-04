Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, ilçedeki kamu yatırımlarını inceledi
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Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, ilçedeki kamu yatırımlarını inceledi

Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, ilçedeki kamu yatırımlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceleyerek bilgi aldı.

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceleyerek bilgi aldı.

Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, inşaat çalışmalarının sürdüğü spor kompleksini, restorasyon çalışmaları yapılan Güdül Konağı'nı ve meydan düzenlemesinin gerçekleştirildiği eski belediye binasının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.

Kaymakam İncesu ve Yalçın, burada yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçede birçok projeye imza atıldığını vurguladı. Kendilerine destek olan milletvekillerine teşekkür eden Yalçın, Güdüllülerin kısa sürede layık oldukları hizmetlere kavuşacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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