Güdül Kaymakamı Dinç'in veda ziyaretleri Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Dinç, bu kapsamda Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyarete etti.

Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birlikte geçirdiğimiz görev süresinde ilçemiz için birçok projeye imza attık. Şahsım ve ilçemiz adına kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA