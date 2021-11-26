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Güdül ilçesinde doğalgaz çalışmasında sona gelindi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül ilçesinde doğalgaz çalışmasında sona gelindi

Ankara'nın Güdül İlçe Belediyesince devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarının kısa sürede biteceği bildirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül İlçe Belediyesince devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarının kısa sürede biteceği bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, kışa girmeden ilçeye gaz vermeyi planladıklarını söyledi.

İlçe genelinde çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Yalçın, hattın yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Yalçın, geriye kalan kısmın da tamamlanmasının ardından gaz arzı yapılacağını belirterek, "Gazı ilk etapta depolama sistemiyle vereceğiz. Bu anlamda depolamada bir sıkıntımız yok. Sadece altyapının bitmesini bekliyoruz." dedi.

Güdül ilçesinde doğalgaz çalışmasında sona gelindi

Güdül ilçesinde doğalgaz çalışmasında sona gelindi

Güdül ilçesinde doğalgaz çalışmasında sona gelindi

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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