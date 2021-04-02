Güdül ilçesi tiftik keçisinin üretim merkezi olacak
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Güdül ilçesi tiftik keçisinin üretim merkezi olacak

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül ilçesi tiftik keçisinin üretim merkezi olacak

Ankara'nın Güdül ilçesi tiftik keçisinin üretim merkezi haline getirilecek.

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Ankara'nın Güdül ilçesi tiftik keçisinin üretim merkezi haline getirilecek.

İlçede düzenlenen toplantıya Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ve muhtarlar katıldı.

İlçenin tiftik keçisi üretim merkezi haline getirilmesi için düzenlenen toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri alınırken, bu anlamda Güdül Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı işbirliği ile "Ankara Tiftik Keçisi Üretim Merkezi Projesi" ile çalışmaların başlatılması ve hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara'nın ilçelerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve yapılacak proje ile istihdama ve tiftik keçisi yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacaklarını, keçi yününün önemli olduğunu, hayvan üreticileri ve yetiştiricileri için önemli bir gelir kaynağı olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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