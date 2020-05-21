Güdül Emniyet Müdürü Mustafa Dursun görevine başladı
Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Dursun, yeni görevine başladı.
21.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:39
Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Dursun, yeni görevine başladı.
Dursun, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki huzuru sürdürmek için çalışacaklarını söyledi.
Ramazan Bayramı öncesinde tüm önlemlerini aldıklarını kaydeden Dursun, herkesin bayramını tebrik etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA