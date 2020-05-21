Güdül Emniyet Müdürü Mustafa Dursun görevine başladı Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Dursun, yeni görevine başladı.

Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Dursun, yeni görevine başladı.

Dursun, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki huzuru sürdürmek için çalışacaklarını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde tüm önlemlerini aldıklarını kaydeden Dursun, herkesin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA