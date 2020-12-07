Güdül'e "sakin şehir" unvanı
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Güdül'e "sakin şehir" unvanı

07.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:23
Güdül'e

İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Ankara'nın Güdül ilçesinin "sakin şehir" ağına dahil edildiği bildirildi.

İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Ankara'nın Güdül ilçesinin "sakin şehir" ağına dahil edildiği bildirildi.

Güdül belediye başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, "Sakin şehir" ünvanın gösteren resmi yazı, mazbata ile yine "Sakin şehir" unvanını gösteren bayrağın kendilerine ulaştığını belirtti.

Güdül'ün her anlamda "sakin şehir" unvanını hak ettiğini ifade eden Yalçın, Güdül'ün tarihi güzelliğiyle, özellikle sakinliği ile öne çıktığını söyledi.

Yalçın, bu unvanı almalarının Başkent Ankara ve Güdül'e ayrı bir güzellik kattığını vurgulayarak, "Sakin şehir unvanının ilçeye çok yönlü katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizler de bundan sonraki süreçte Güdül'ümüzün güzelleşmesi, tarihi ve doğal dokusunu koruyarak bu unvanı sürdürebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Yalçın, "Türkiye'nin ve iç Anadolu'nun, başkentin tek 'Sakin şehri' unvanını alan Güdül ilçesi görülmeye, yaşamaya, değer yerleşim birimleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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