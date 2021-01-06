Güdül'e fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Güdül'e fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışma

06.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:47
Güdül'e fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışma

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, termal kaynaklarıyla bilinen ilçede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapımı için çalışma başlattıklarını söyledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, termal kaynaklarıyla bilinen ilçede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapımı için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yalçın, AK Parti Ankara milletvekilleri Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız ile TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, AK Parti Güdül İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan, Çağa ve Güneyce mahallelerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Alanda oldukça kaliteli ve debisi yüksek sıcak su bulunduğunu ve arazinin üst kısmında ise yine bir termal tesis bulunduğu konusunda milletvekillerini bilgilendirdiğini ifade eden Yalçın, "Sıcak sularımızın boşa gitmesini istemiyoruz. Yapılacak fizik tedavi ve iyileştirme merkezi sayesinde insanların sağlığına kavuşacağı inancındayız. Bizlere desteğini esirgemeyen sayın milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Çağla Şıkel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Samet Aybaba Güven Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güdül'e fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:50:27. #1.15#
title