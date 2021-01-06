Güdül'e fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışma

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, termal kaynaklarıyla bilinen ilçede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapımı için çalışma başlattıklarını söyledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, termal kaynaklarıyla bilinen ilçede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapımı için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yalçın, AK Parti Ankara milletvekilleri Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız ile TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, AK Parti Güdül İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan, Çağa ve Güneyce mahallelerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Alanda oldukça kaliteli ve debisi yüksek sıcak su bulunduğunu ve arazinin üst kısmında ise yine bir termal tesis bulunduğu konusunda milletvekillerini bilgilendirdiğini ifade eden Yalçın, "Sıcak sularımızın boşa gitmesini istemiyoruz. Yapılacak fizik tedavi ve iyileştirme merkezi sayesinde insanların sağlığına kavuşacağı inancındayız. Bizlere desteğini esirgemeyen sayın milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak