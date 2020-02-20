Güdül'de "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği yapılacak
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Güdül'de "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği yapılacak

Ankara'nın Güdül ilçesinde "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

20.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:46
Güdül'de

'nın ilçesinde "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

Güdül Belediyesince 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinlikle, kimyasallara ve tarımsal ilaçlara dikkat çekilecek.

Buluşmada, çocuklarla tohum atölyesi, mutfak atölyeleri, geleneksel yemeklerin yapımı ve tadımlık sunumlar yer alacak.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, etkinliği önemsediklerini söyledi.

Etkinlikte, ilçede devam eden kırsal gelişim çalışmalarının da anlatılacağına değinen Yalçın,"Zehirsiz sofralar, bundan böyle herkesi ilgilendiriyor. Bu anlamda çiftçilerin görüşleri de alınacak". dedi.

Kaynak: AA
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