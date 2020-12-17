Güdül'de Yerel Kalkınma Stratejisi Tanıtım Toplantısı

Güdül ilçesinde, Yerel Kalkınma Stratejisi Tanıtım toplantısı yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren bir derneğin ofisinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Yerel Eylem Derneği Başkanı Adnan Karaman, toplantılarda projeler anlattıklarını söyledi.

Karaman, "Avrupa'dan başarılı örnekleri paylaşıyoruz. Bizlerde önümüzdeki günlerde projeler hazırlayarak, AB hibe kredi başvurularında bulunacağız. Bu gün verimli bir toplantı geçirdik." diye konuştu.

Karaman, Güdül'deki tüm köyleri kapsayacak şekilde projeler üreterek, ilçesinin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da belediye olarak yapılacak çalışmalara destek vereceklerini, hibe kredileriyle ilçeye güzel şeyler kazandıracaklarını ifade etti.

Toplantıya Afşar ve Sapanlı köylerinin muhtarları ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak