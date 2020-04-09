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Kaymakamlık, Ankara, Güdül, Güncel

Güdül'de vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gideriliyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

09.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:12
Güdül'de vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gideriliyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların gıda gibi gereksiniminin yanı sıra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından giderildiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşa verilen hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Kaymakamlık Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile belediye ve kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler, 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını temin ederek, evlerinde kendilerine ulaştırıyor.

Kaynak: AA

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