Güdül'de trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Güdül ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bahriye Süer'in kullandığı 06 FZ 2696 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Boyalı Göleti'ne savruldu.

Kazada Süer, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta bulunan Havva Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Süer ise Güdül Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA