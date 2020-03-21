Güdül'de sokaklar dezenfekte edildi Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Şube Müdürlüğünün araç desteğiyle sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Şube Müdürlüğünün araç desteğiyle sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, birçok alanda ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren ASKİ'nin araç desteğiyle ilçe genelinde sokaklarda dezenfekte çalışması başlattıklarını kaydeden Yalçın, "Tüm sokaklarımızda dezenfekte yapıyoruz. Resmi kurum ve kuruluş bahçelerini de dezenfekte ettik. Öte yandan ekipler, bazı alanlarda bireysel olarak dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Bu konuda da halka sürekli bilgi veriliyor. Çarşıyı tam anlamıyla bugün dezenfekte edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA