Güdül'de sokak hayvanları aç bırakılmıyor
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Güdül'de sokak hayvanları aç bırakılmıyor

13.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:26
Güdül'de sokak hayvanları aç bırakılmıyor

Güdül Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, belirlenen alanlara köpekler ve kediler için mama bırakıyor.

Güdül Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, belirlenen alanlara köpekler ve kediler için mama bırakıyor.

Güdül Belediyesinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, sokaklardaki köpek ve kedilerin aç bırakılmadığı bildirildi.

İlçe genelinde kedi ve köpekler için mama bırakılma alanları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, bu alanlara hergün mama bırakıldığı bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hayatın vazgeçilmezleri, evlerin bekçileri konumunda bulunan kedi ve köpekleri aç bırakmadıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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