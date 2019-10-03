Güdül'de sigarayı bırakma semineri

03.10.2019 19:34

Güdül Belediyesi tarafından ilçede sigarayı bırakma konulu seminer düzenlendi.

İlçe Sağlık Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Fuat Kalyoncu konuşmacı olarak katılıdı.

Kalyoncu, yaptığı konuşmada, sigaranın sağlığa zararları, nasıl bırakılacağı ve sigaradan nasıl vazgeçileceği konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, seminerin sonunda Prof. Dr. Kalyoncu'ya kendilerini ve katılımcıları bilgilendirdiği için teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA