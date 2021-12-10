Güdül'de restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak - Haberler
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Güdül'de restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak

Güdül'de restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül ilçesinde restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacağı bildirildi.

Güdül ilçesinde restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçede 8 etaptan oluşan restore çalışması başlatılacağını belirtti.

Restore çalışmasının ihalesinin yapıldığını ve ödeneğinin çıkarıldığını anlatan Yalçın, "Birinci etapta çarşının tamamının restorasyon projeleri hazır. Birinci etap alanın yer teslimi yapıldı. Toplamda 8 etapta tamamlanacak. Yedinci etabın da belediye olarak ihalesini yaptık. Havalar müsaade ettiğince çalışmalarımız sürecek." dedi.

Yalçın, Güdül ilçesini ve çarşısını Osmanlı çarşısı konumuna getireceklerini kaydetti.

Güdül'de restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak

Güdül'de restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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