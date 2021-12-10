Güdül'de restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak

Güdül ilçesinde restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçede 8 etaptan oluşan restore çalışması başlatılacağını belirtti.

Restore çalışmasının ihalesinin yapıldığını ve ödeneğinin çıkarıldığını anlatan Yalçın, "Birinci etapta çarşının tamamının restorasyon projeleri hazır. Birinci etap alanın yer teslimi yapıldı. Toplamda 8 etapta tamamlanacak. Yedinci etabın da belediye olarak ihalesini yaptık. Havalar müsaade ettiğince çalışmalarımız sürecek." dedi.

Yalçın, Güdül ilçesini ve çarşısını Osmanlı çarşısı konumuna getireceklerini kaydetti.