Güdül'de restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül ilçesinde restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacağı bildirildi.
Güdül ilçesinde restorasyon ve dış cephe iyileştirme çalışması yapılacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçede 8 etaptan oluşan restore çalışması başlatılacağını belirtti.
Restore çalışmasının ihalesinin yapıldığını ve ödeneğinin çıkarıldığını anlatan Yalçın, "Birinci etapta çarşının tamamının restorasyon projeleri hazır. Birinci etap alanın yer teslimi yapıldı. Toplamda 8 etapta tamamlanacak. Yedinci etabın da belediye olarak ihalesini yaptık. Havalar müsaade ettiğince çalışmalarımız sürecek." dedi.
Yalçın, Güdül ilçesini ve çarşısını Osmanlı çarşısı konumuna getireceklerini kaydetti.