Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Güdül'de restorasyon çalışmaları başladı

Ankara'nın Güdül ilçesinde tarihi alanlarda restorasyon çalışmalarının başladığı bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde tarihi alanlarda restorasyon çalışmalarının başladığı bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde kapsamlı restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirildiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"İlçenin tarih ve kültür dokusuna uygun hazırlanan proje kapsamında restore çalışmasını başlattı. Restore projemiz 8 etaptan oluşuyor. İlk etap restore çalışması, çarşı merkezinden Ordu Caddesi ile Gençlik Caddesi ve Atatürk Caddesi arasında bulunan konakları kapsıyor. Çalışmamız ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak etap etap sürecek."

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Restorasyon, Hisarcık, Ankara, Güdül, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title