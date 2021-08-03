Güdül'de otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Güdül'de otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Güdül'de otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Güdül ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çukurören Mahallesi Yazı mevkisindeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Güdül ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Beypazarı ve Kızılcahamam orman işletme müdürlüklerinin arazöz ve personeli sevk edildi.

Köylüler de yangına müdahale çalışmalarına destek verdi.

Çalışmalara katılan Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Ekiplerin, köylülerin özverili çalışması sonucu yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı ama 20 dönüm alanda samanlar yanarken, makilik alan da zarar gördü. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Güdül'de otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Güdül'de otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Güdül'de otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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