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Güdül'de millet bahçesi yapılacak

Güdül'de millet bahçesi yapılacak
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede millet bahçesi yapmak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede millet bahçesi yapmak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine, sessiz ve sakin şehir Güdül'de İnönü mağaralarının olduğu yerden başlayarak Kirmir çayı vadisi boyunca Yeşilöz Mahallesi'ne kadar uzanan 7 kilometrelik alanda millet parkı çalışması başlatacaklarını belirtti.

Vadinin çok güzel olduğunu ve tam ortasından Kirmir çayının geçtiğini aktaran Yalçın, "Çayın kenarlarına, yürüyüş yolları, parklar, piknik alanları yapacağız. Sessiz ve sakin şehir Güdül'e gelen insanların gezip, görebileceği mekanların yanında günlerini geçirebileceği, çayını içebileceği ve yürüyüşte bulunabilecekleri alanları da oluşturacağız." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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