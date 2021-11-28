Güdül'de macera parkuru yapılıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sokun Göleti çevresine macera parkuru yapılıyor.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sokun Göleti çevresinde macera parkuru yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgenin kışın da ziyaretçi çektiğini ifade eden Yalçın, yapacakları macera parkurunda tırmanma duvarı, dev salıncak, ip parkuru, insan sapanı, kıl çadır, çocuk oyun grupları ile kamp alanının bulunacağını kaydetti.

Yalçın, parkur ile gölete gelen vatandaşların unutulmaz bir gün yaşayacağını vurguladı.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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