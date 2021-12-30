Güdül'de leblebicilere belediyeden ambalaj desteği - Haberler
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Güdül'de leblebicilere belediyeden ambalaj desteği

Güdül'de leblebicilere belediyeden ambalaj desteği
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediyesi tarafından ilçedeki leblebi imalatçılarına ambalaj desteği yapıldı.

Güdül Belediyesi tarafından ilçedeki leblebi imalatçılarına ambalaj desteği yapıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada ilçenin değerlerini, kültürel eserleri tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Leblebinin de ilçeyle anılan bir ürün olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İlçemizde leblebi imalatında bulunan esnaflarımıza ziyarette bulunarak belediye olarak özel yaptırdığımız ambalaj paketlerini takdim ettik. Yaptırdığımız kese kağıtlarının dışında çift yönlü olarak Güdül tarihi evleri simgesi ve sakin şehir Güdül'ün logosu bulunuyor. Bundan böyle satışlarda bu kese kağıt ambalajları kullanılacak. Görsel olarak da çok güzel ambalajlar."

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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