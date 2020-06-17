Güdül'de "köylü pazarı" kurulacak
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Güdül'de "köylü pazarı" kurulacak

Güdül Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, ilçeye daha çok turistin gelmesi için temmuz ayından itibaren düzenli olarak "köylü pazarı"nın kurulmasına karar verildi.

Güdül'de
17.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:35

Güdül Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, ilçeye daha çok turistin gelmesi için temmuz ayından itibaren düzenli olarak "köylü pazarı"nın kurulmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında bir araya gelen kurum temsilcileri, siyasi parti başkanları ve idareciler, ilçede turizmin hareketlenmesi için neler yapılabileceğini görüştü.

Toplantıda bir konuşma yapan Yalçın, ilçede birtakım yenilikler ve yeni çalışmalar yapacaklarını belirtti. Toplantı sonunda "köylü pazarı" kurulması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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