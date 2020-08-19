Güdül'de Kovid-19 denetimi
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Güdül'de Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Güdül ilçesinde de denetimler yapıldı.

Güdül'de Kovid-19 denetimi
19.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:44

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Güdül ilçesinde de denetimler yapıldı.

Koronavirüs denetimlerine Kaymakam Zeynep Acar, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve ekipler katıldı.

Denetimlerde, taksiler, toplu ulaşım araçları, pazar yeri, lokantalar, restoran, kafe, kahvehaneler gibi birçok toplu yaşam alanı ekipler tarafından denetlendi.

Esnafın ve vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilirken, Kaymakam Acar, alınan önlemlere ve getirilen tedbirlere hassasiyetle uyulmasını istedi.

Kaymakam Acar, bakanlık genelgesi doğrultusunda, yemekli düğünlerin yasaklandığını, sokak düğünlerinde 2 saatlik bir sınırlama getirildiğini aktardı.

Mahallelerdeki denetimlerin süreceğini belirten Acar, bu denetimlerde mahalle muhtarlarına ve din görevlilerine çok iş düştüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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