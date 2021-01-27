Güdül'de kitap okuma etkinliği

Güdül'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okuyorum öyleyse varım" adlı kitap okuma etkinliğine katılanlar arasında kitap okuma anının fotoğraflarını paylaşanlar arasında kura ile belirlenecek 3 kişiye tablet hediye edileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, Güdül halkını evlerinde ailece kitap okumaya teşvik etmek üzere 27-30 Ocak'ta bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Güdül'de yaşayan vatandaşları kampanyaya katılmaya davet eden Aslan, "Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur. Bu anlamda ilçemizde yaşlı, genç herkesi okumaya davet ediyoruz. 'Güdülokuyor' etiketi ile sosyal medyadan ailece kitap okurken çekilen fotoğrafları paylaşanlar arasında kura ile belirlenecek 3 kişiye tablet hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak